После задержания двух высокопоставленных сотрудников ОВД «Дорогомилово» в Москве началась служебная проверка. Как сообщает МВД, начальник полиции, а также его заместитель подозреваются в коррупции. Их задержали при получении части взятки в 3,5 миллиона рублей. В общей сложности они хотели получить 12 миллионов. По некоторым данным, речь идёт о махинациях с квартирами.
2019-10-18T10:30:00+03:00
2019-10-18T10:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…