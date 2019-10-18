После задержания двух высокопоставленных сотрудников ОВД «Дорогомилово» в Москве началась служебная проверка. Как сообщает МВД, начальник полиции, а также его заместитель подозреваются в коррупции. Их задержали при получении части взятки в 3,5 миллиона рублей. В общей сложности они хотели получить 12 миллионов. По некоторым данным, речь идёт о махинациях с квартирами.