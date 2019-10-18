Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов в области кибербезопасности. Название базы отсылает к микрофинансовой организации «ГринМани», выдававшей он-лайн займы. Её руководство заявило, что проводится проверка, до окончания которой преждевременно говорить об утечке.
2019-10-18T10:30:00+03:00
2019-10-18T10:32:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2521553-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 18 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…