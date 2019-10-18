Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов в области кибербезопасности. Название базы отсылает к микрофинансовой организации «ГринМани», выдававшей он-лайн займы. Её руководство заявило, что проводится проверка, до окончания которой преждевременно говорить об утечке.