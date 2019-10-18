В Вашингтоне сегодня продолжатся ежегодные заседания МВФ и Всемирного банка

Главной темой станет ситуация в глобальной экономике.

Мероприятия в столице США начались накануне, а сегодня там запланирована встреча министров финансов и глав центробанков стран G20. Вслед за ней пройдет пленарное заседание и закрытая сессия Международного валютно-финансового комитета. Как сообщает ТАСС, в состав российской делегации входят глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов со своими заместителями, а также министр экономического развития Максим Орешкин.

Главными темами совещаний станут снижение темпов роста мировой экономики, торговые войны и увеличение госдолга развивающихся стран. Экономисты бьют тревогу: недавно МВФ понизил прогноз по росту мирового ВВП в текущем году до трех процентов – это антирекорд со времен мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. Ненамного выше и ожидаемый показатель экономического роста в следующем году.

По мнению экономистов МВФ, один из главных негативных факторов для мировой экономики – продолжающиеся торговые войны, в том числе конфликт США и Китая.