Операция по задержанию сына мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана завершилась провалом

Сотрудники национальной гвардии схватили подозреваемого, но вскоре его пришлось отпустить.

Накануне мексиканским силовикам удалось задержать Овидио Гусмана Лопеса – одного из сыновей знаменитого Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, руководившего наркокартелем «Синалоа». Впрочем, отвезти его в участок не успели – на место стали стягиваться боевики картеля, и операция переросла в настоящий городской бой. Бандиты применили против национальной гвардии тяжелое вооружение, включая установленные на пикапах крупнокалиберные пулеметы. Было сожжено несколько стоявших на улице машин. Многие местные жители бежали с места перестрелки в панике, другие заперлись в своих домах. Как пишет «Би-би-си», гангстеры взяли в заложники трех солдат. В итоге Гусмана пришлось отпустить – официальные лица приняли такое решение, чтобы не подвергать опасности жизни людей. В результате перестрелки как минимум девять человек получили ранения.

Овидио Гусман считается одним из ключевых людей в наркокартеле «Синалоа». Его отец был арестован в 2016 году и сейчас отбывает пожизненное заключение в США.