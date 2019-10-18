В Москве задержали руководство одного из районных отделов полиции

По предварительным данным, офицеров подозревают в коррупции.

О визите представителей ФСБ в отдел «Дорогомилово» сразу несколько изданий сообщило около полуночи. Судя по всему, следственные действия продолжались всю ночь.

Официальные комментарии от столичного главка пришли только утром. В пресс-службе министерства заявили о задержании начальника районного отдела и его зама. В четверг они получили от неназванного гражданина 3.5 миллиона рублей из обещанных им 12. Офицеров проверяют на причастность к коррупции.

Интернет-издание «Baza» писало ранее, что задержанными оказались Дмитрий Смирнов и Сергей Устинов. Отдел считается элитным, потому что отвечает, в том числе за территорию Кутузовского проспекта. По данным источников «Baza», руководство отдела «Дорогомилово» подозревают в мошенничестве с квартирами. Полиция ищет других участников преступной схемы.

Отводка

В МВД обещают уволить задержанных полицейских, если их вина подтвердится.