Стартуют регулярные одиночные пикеты против политических репрессий около 13 станций метро

Сегодня начнется серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов «московского дела», «Нового величии» и «Сети», за освобождение политзаключенных. Пикеты пройдут в Москве на самых загруженных станциях метро за пределами кольцевой линии. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член партии «Яблоко», которая стала организатором акции, Сергей Митрохин.

«С 18 октября пройдет серия одиночных пикетов против политических репрессий за освобождение политзаключенных. Они пройдут в разных точках Москвы. Одиночные пикеты пока не требует согласования, и эта форма нами будет использоваться очень активно», — рассказал политик.

По словам С.Митрохина, политик будет принимать активное участие в протестных акциях до тех пор, пока «не выйдет последний политзаключенный на свободу».

Как сказала в эфире «Эхо Москвы» актриса Юлия Ауг, которая так же планирует принять участие в одиночном пикете, участники этой акции попробуют поговорить с жителями спальных районов о творящемся судебном произволе.

«Все, что происходит сейчас, это настоящие политические репрессии. Мы выходим к этим станциям для того, чтобы люди хотя бы узнали и обратили внимание в этих спальных районах на то, что сейчас происходит в стране. Это не только протестное, это еще и просветительская акция. Мы сейчас находимся в такой исторической точке, когда если ничего не делать, то себе этого нельзя простить», — сказала актриса.

Пикеты продлятся с 17.00 до 20.00 на станциях метро «Выхино», ВДНХ, «Царицыно», «Щелковская», «Новогиреево», «Теплый стан», «Тушинская», «Петровско-Разумовская», «Черкизовская», «Юго-западная», «Академическая», «Сокол», «Тимирязевская».