Американские астронавты сегодня выйдут в открытый космос для замены вышедшего из строя внешнего энергоблока МКС

Американские астронавты сегодня выйдут в открытый космос для замены вышедшего из строя внешнего энергоблока Международной космической станции. Работы продлятся, по меньшей мере, 6,5 часов. Это будет первый выход в открытый космос двух женщин – Кристины Лук и Джессики Мейер.
2019-10-18T09:30:00+03:00
2019-10-18T09:33:03+03:00
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09:30, 18 октября 2019
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