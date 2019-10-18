Американские астронавты сегодня выйдут в открытый космос для замены вышедшего из строя внешнего энергоблока МКС

Американские астронавты сегодня выйдут в открытый космос для замены вышедшего из строя внешнего энергоблока Международной космической станции. Работы продлятся, по меньшей мере, 6,5 часов. Это будет первый выход в открытый космос двух женщин – Кристины Лук и Джессики Мейер.