В Москве завершилось комплексное благоустройство улицы Рождественка и прилегающих переулков. Как сообщил зам.мэра Пётр Бирюков, приведены в порядок не только тротуары и проезжая часть, но и дворовые территории. Там разбиты газоны, а поздней осенью высадят деревья.
2019-10-18T09:30:00+03:00
2019-10-18T09:32:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2521521-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 18 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…