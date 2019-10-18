В Москве завершилось комплексное благоустройство улицы Рождественка и прилегающих переулков. Как сообщил зам.мэра Пётр Бирюков, приведены в порядок не только тротуары и проезжая часть, но и дворовые территории. Там разбиты газоны, а поздней осенью высадят деревья.