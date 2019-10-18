Двое офицеров ОАД «Дорогомилово» в Москве задержаны за должностные преступления. Об этом сообщил ТАСС информированный источник в правоохранительных органах. Подробностей он не привёл. По некоторым данным, полицейских заподозрили в мошенничеств с квартирами. Их задержали при получении 12 миллионов рублей. Теперь офицерам может грозить до 10 лишения свободы.
2019-10-18T09:30:00+03:00
2019-10-18T09:31:58+03:00
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09:30, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…