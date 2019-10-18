Двое офицеров ОАД «Дорогомилово» в Москве задержаны за должностные преступления. Об этом сообщил ТАСС информированный источник в правоохранительных органах. Подробностей он не привёл. По некоторым данным, полицейских заподозрили в мошенничеств с квартирами. Их задержали при получении 12 миллионов рублей. Теперь офицерам может грозить до 10 лишения свободы.