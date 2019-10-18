В Каталонии за минувшую ночь задержаны ещё около 20 человек

Акции протеста вновь завершились беспорядками, в частности, в Барселоне. Сегодня в автономии пройдёт всеобщая забастовка. На улицы выйдут сотни тысяч манифестантов. Акции протеста начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам политиков, причастных к организации референдума о независимости.