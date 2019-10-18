Причиной инцидента в аэропорту Мирного могли стать сложные метеоусловия. Транспортная прокуратура начала проверку. За пределы полосы выкатился лайнер авиакомпании «Ангара». На борту судна находились более 60 человек. Никто не пострадал.
2019-10-18T09:00:00+03:00
2019-10-18T09:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:00, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…