Совет по правам человека попросит российского президента оставить Михаила Федотова на посту председателя

Ранее сообщалось, что глава СПЧ может покинуть должность из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе.

Под письмом к Владимиру Путину с просьбой не отправлять Федотова в отставку подписались уже 28 из 50 членов СПЧ. Среди них – правозащитники Павел Чиков и Игорь Каляпин, журналист Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман, адвокат Генри Резник и многие другие, передает «Интерфакс». Они просят оставить Федотова во главе Совета, учитывая «личные заслуги… и непререкаемый авторитет».

О скором уходе председателя СПЧ накануне сообщили сразу несколько изданий. В середине сентября Федотову исполнилось 70 лет – согласно законодательству, это предельный возраст пребывания на госслужбе. Источник РБК в Совете подчеркивал, что президент мог продлить его контракт, но не стал этого делать. Самым вероятным сменщиком Федотова называют нынешнего руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.

Федотов возглавляет Совет по правам человека с 2010 года. В Кремле информацию о его грядущем уходе комментировать не стали.