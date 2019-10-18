Всеобщая забастовка пройдёт сегодня в Каталонии

Как ожидается, на улицы выйдут сотни тысяч манифестантов. Будут закрыты школы, детские сады, различные ведомства. В Барселоне будет работать только 20 процентов общественного транспорта.

Акции протеста проходят в Каталонии с начала недели. Они вызваны решением суда по делу бывших каталонских чиновников, которые получили длительные сроки за организацию референдума о независимости в 2017 году.

Мирная демонстрация минувшей ночью завершилась тем, что отдельные радикалы стали перекрывать улицы и поджигать мусор. В городе были слышны взрывы петард, полицейские сирены.

МИД России накануне призвал всех россиян, которые находятся в Барселоне, проявлять осторожность. В Каталонии сейчас немало наших граждан, рассказала «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Майя Ломидзе отметила, что с будущей недели возможно будут прекращены чартерные рейсы в Каталонию.