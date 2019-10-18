Правительство намерено запустить эксперимент по выдаче и использованию «облачной» электронной цифровой подписи. Как сообщает РБК, граждане могут дистанционно подписывать договоры об услугах связи, заключать сделки на электронных торговых площадках, оформлять куплю-продажу недвижимости с ипотекой. Эксперимент начнётся в ноябре этого года.
2019-10-18T08:45:00+03:00
2019-10-18T08:47:02+03:00
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08:45, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…