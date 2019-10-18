Правительство намерено запустить эксперимент по выдаче и использованию «облачной» электронной цифровой подписи. Как сообщает РБК, граждане могут дистанционно подписывать договоры об услугах связи, заключать сделки на электронных торговых площадках, оформлять куплю-продажу недвижимости с ипотекой. Эксперимент начнётся в ноябре этого года.