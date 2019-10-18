Власти США планируют объявить о введении пошлин в отношении 150 товаров из ЕС. Меры коснутся, в частности, традиционных продуктов из Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. В начале октября ВТО разрешило Вашингтону обложить пошлинами товары европейского экспорта в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus.