Власти США планируют объявить о введении пошлин в отношении 150 товаров из ЕС. Меры коснутся, в частности, традиционных продуктов из Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. В начале октября ВТО разрешило Вашингтону обложить пошлинами товары европейского экспорта в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus.
2019-10-18T08:45:00+03:00
2019-10-18T08:46:49+03:00
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08:45, 18 октября 2019
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