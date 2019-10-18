В Мексике задержание сына наркобарона привело к уличным боям. В городе Кульякан бывла слышна стрельба из крупнокалиберных пулемётов и автоматических винтовок. Пострадали не менее 9 человек. Ситуацией воспользовались заключённые тюрьмы. Оттуда сбежали, как минимум, 20 преступников.

Силовики задержали сына бывшего главаря крупнейшего мексиканского наркокартеля Хоакино Гусмана. Впрочем, потом решили его отпустить для того, чтобы не подвергать опасности жизни людей.