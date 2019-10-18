Фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга утверждает, что из него выбивали показания

Слово подозреваемому в организации теракта дали на очередном заседании, которое проходило в Первом западном окружном военном суде. Как пишет агентство Росбалт Аброр Азимов публично рассказал о том, что не финансировал террористов Обвинение считает именно его одним из организаторов теракта. По словам Азимова, он переводил деньги знакомому по имени Ахмат. Деньги он отправлял для развития совместного бизнеса по перепродаже авиабилетов и не знал, что их используют на что-то ещё. Также подсудимый рассказал, что его держали в секретной тюрьме ФСБ, в которой его избивали, а также угрожали подбросить взрывное устройство его отцу. Ранее Азимов рассказывал о своём задержании и пытках членам петербургской общественной наблюдательной комиссии. Но во время разговора, который проходил в СИЗО Кресты, зашли сотрудники ФСИН и прервали беседу. Несколько подсудимых по этому делу также сообщали о том, что их пытали.

В результате теракта в петербургском метро в апреле 2017 года погибли пятнадцать человек, более ста пострадали.