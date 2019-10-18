Более половины членов президентского СПЧ решили обратиться к Путину с просьбой не менять главу Совета Михаила Федотова

Более половины членов президентского Совета по правам человека решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не менять главу Совета Михаила Федотова. Они считают, что нужно учесть его личные заслуги и авторитет. Накануне появились сообщения, что Федотов покинет свой пост в связи с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. Источники Интерфакса утверждали, что президентский совет может возглавить Валерий Фадеев, который сейчас является главой Общественной палаты и членом высшего Совета «Единой России».
2019-10-18T08:30:00+03:00
2019-10-18T08:31:51+03:00
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08:30, 18 октября 2019
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