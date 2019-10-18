Более половины членов президентского СПЧ решили обратиться к Путину с просьбой не менять главу Совета Михаила Федотова

Более половины членов президентского Совета по правам человека решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не менять главу Совета Михаила Федотова. Они считают, что нужно учесть его личные заслуги и авторитет. Накануне появились сообщения, что Федотов покинет свой пост в связи с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. Источники Интерфакса утверждали, что президентский совет может возглавить Валерий Фадеев, который сейчас является главой Общественной палаты и членом высшего Совета «Единой России».