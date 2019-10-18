Половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова полностью отказаться от наличных денег. Как передаёт ТАСС, это выяснилось в ходе опроса платёжной системы «Мир». Кроме того, не нужны бумажные деньги, примерно, пятидесяти процентам граждан с высоким доходом, в том числе, руководителям высшего и среднего звена. Не готовы отказаться от наличных пенсионеры и работники сферы обслуживания.