Транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Мирного. Там за пределы полосы выкатился лайнер авиакомпании «Ангара». На борту судна находились более 60 человек. Никто не пострадал. По предварительным данным. причиной инцидента могли стать сложные метеоусловия.
2019-10-18T08:15:00+03:00
2019-10-18T08:16:16+03:00
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08:15, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…