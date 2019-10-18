Транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Мирного. Там за пределы полосы выкатился лайнер авиакомпании «Ангара». На борту судна находились более 60 человек. Никто не пострадал. По предварительным данным. причиной инцидента могли стать сложные метеоусловия.