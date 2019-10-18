Посольство России в Японии подвергло критике высказывания губернатора Токио о проведении марафона на Курилах

Посольство России в Японии подвергло критике высказывания губернатора Токио о проведении олимпийского марафона на Курилах. Как говорится в заявлении российских дипломатов, у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. При этом спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток.

Накануне губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя планы МОК по переносу марафона Игр 2020 года и соревнований по спортивной ходьбе в Саппоро, предложила провести соревнования на северных территориях.