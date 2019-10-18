Сегодня «Зенит» сыграет матч третьего тура баскетбольной Евролиги

Питерский клуб встречается с греческим «Олимпиакосом». Летом «Зенит» получил от организаторов Евролиги персональное приглашение — уайлд-кард и пока это оборачивается для команды дикостью, если переводить понятие дословно. Первые два тура закончились для питерцев разгромными поражениями от «Барселоны» дома и берлинской «Альбы» в гостях. «Зенит» проигрывал в обои случаях больше 20 очков.

Сегодняшний соперник сильнее вдвойне. Во-первых, это один из лучших клубов Европы, во-вторых после скандалов в греческом баскетболе «Олимпиакос» сослали во второй дивизион и Евролига по сути — главное соревнование для клуба из Пирея. Уже в начале сезона в отставку был отправлен Дэвид Блат, который 12 лет назад привел Россию к титулу чемпионов Европы. Команду возглавил тоже прекрасно известный в нашей стране Кестутис Кемзура, который работал с «Химками» и «Локомотивом-Кубанью».

Матч между «Олимпиакосом» и «Зенитом» начнется в 21.30. Трансляция на телеканале «Матч ТВ».