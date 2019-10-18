Апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу рассмотрят в Киевском суде

Ранее политика признали виновным в государственной измене. В общей сложности на приговор Виктору Януковичу подали шесть апелляций. По данным украинского агентства УНИАН, адвокаты просят полностью оправдать бывшего президента. Юристы утверждают, что политика судили совершенно незаконно.

Во-первых, в коллегии судей были люди, в отношении которых были дисциплинарные производства и уголовные дела, а значит, они могли вынести решение под давлением прокуратуры.

Во-вторых, лично Януковича на заседаниях не было, и никто не разъяснил ему его права. Также один из адвокатов добавил, что обвинения, связанные с кризисом пятилетней давности, следует предъявлять не бывшему президенту, а пришедшей ему на смену власти.

Еще в начале года Януковича заочно приговорили к тринадцати годам тюрьмы. Его признали виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны. Причиной стало его обращение к президенту России в 2014-м году.

Тогда бывший президент Украины якобы попросил Путина использовать российскую армию, чтобы восстановить законность, мир и порядок для граждан своей страны. Сам политик это отрицает. По его словам, просьба была не о вводе войск, а о проведении неких консультаций.

Несмотря на неоднократные требования различных украинских судов о посещении заседаний, Янукович не возвращался в страну с 2014-го года.