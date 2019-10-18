Сотрудники ФСБ задержали руководителей ОВД Дорогомилово

По некоторым данным, их подозревают в мошенничестве с квартирами. Накануне вечером оперативники ФСБ задержали начальника полиции Дорогомилово, подполковника Дмитрия Смирнова и его заместителя, подполковника Сергея Устинова. Об этом сообщает проект Baza. По сведениям издания, на допрос также отправили начальника одной из оперативно-разыскных частей из УВД по Западному административному округу.

Источники утверждают, что полицейских заподозрили в мошенничестве с квартирами. Baza напоминает, что в ведении ОВД Дорогомилово, в частности, находится Кутузовский проспект с элитным жильем. По данным РЕН ТВ, полицейских задержали при получении 12 миллионов рублей. Им вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Официально информация о задержании руководителей отдела не подтверждена.

Полицейским может грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.