Фигурантов дела об ингушских протестах без уведомления адвоката вывезли в Нальчик

Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и Бараха Чемурзиева обвиняют в нападении на представителей полиции.

Над старейшинами издеваются: более 20 часов они проведут в дороге, — рассказал «Эху Москвы» адвокат задержанных Калой Ахильгов.

Он подчеркнул, что следствие издевается над старейшинами, которым уже почти 70 лет и их по назначению следствия лечат в СИЗО.