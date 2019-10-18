В Каталонии сегодня всеобщая забастовка

Как ожидается, на улицы выйдут сотни тысяч протестующих против вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года о независимости региона. Основная манифестация начнется, когда в Москве будет шесть вечера. Ранее аналогичные мероприятия собирали только в Барселоне по 500 тысяч человек. Акции протеста не прекращаются в Каталонии с понедельника и сопровождаются массовыми беспорядками.