В Каталонии сегодня всеобщая забастовка

Как ожидается, на улицы выйдут сотни тысяч протестующих против вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года о независимости региона. Основная манифестация начнется, когда в Москве будет шесть вечера. Ранее аналогичные мероприятия собирали только в Барселоне по 500 тысяч человек. Акции протеста не прекращаются в Каталонии с понедельника и сопровождаются массовыми беспорядками.
2019-10-18T07:30:00+03:00
2019-10-18T07:33:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2521431-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:30, 18 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…