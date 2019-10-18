Правительство Японии по случаю интронизации императора Нарухито объявит амнистию

Она затронет около 550 тыс. человек. Решение принято на заседании кабинета министров. В Японии считают, что эта мера повысит стремление осужденных к перевоспитанию.
2019-10-18T07:17:00+03:00
2019-10-18T07:21:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:17, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…