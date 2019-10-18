В Каталонии пройдет всеобщая забастовка сторонников независимости региона

Протестные настроения резко усилились после жесткого приговора местным политикам, поддержавшим проведение референдума об отделении автономии от Испании.

Запланированная на сегодня масштабная забастовка была организована профсоюзами Каталонии. Центром протестов ожидаемо станет Барселона, куда съедутся люди со всей территории автономии. Сегодняшние протесты могут превысить по размаху манифестации последних дней.

Манифестации не утихают с 14 октября, собирая десятки тысяч человек. Митинги часто перерастают в столкновения с полицией, а число пострадавших уже идет на сотни. Самые радикальные протестующие забрасывают полицейских камнями и «коктейлями Молотова», а те отвечают стрельбой резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.

К обострению противостояния привели суровые приговоры каталонским политикам, причастным к попытке проведения референдума о независимости региона. Девять человек признали виновными в мятеже и приговорили к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое получили крупные штрафы.

Референдум о независимости Каталонии был проведен 1 октября 2017 года. Отделение от Испании поддержали более 90 процентов населения. Власти страны считают голосование незаконным.