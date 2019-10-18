Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный в России по обвинению в шпионаже, подал прошение о помиловании

По некоторым данным, он может быть включен в программу обмена заключенными между Россией и Литвой. Когда именно Фруде Берг подал президенту Владимиру Путину прошение о помиловании, представители его защиты не уточнили. Они также не привели подробностей о причинах такого шага. Вместе с тем сразу после приговора норвежцу в 14 лет колонии строгого режима его адвокат Илья Новиков говорил о подобных планах.

Накануне же источники прибалтийского агентства BNS утверждали, что Литва и Россия договорились об обмене заключенными, осужденными в обеих странах по обвинению в шпионаже. По словам собеседников агентства, речь также шла и о гражданине Норвегии – агентство «Интерфакс» предполагает, что речь может идти о Берге. Впрочем, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что в ведомстве нет никакой информации о возможном обмене.

По версии следствия, подданный Норвегии Фруде Берг по заданию спецслужб собирал информацию о российских атомных подводных лодках. Сам осужденный признал, что ездил в Россию по просьбе сотрудников норвежской разведки, но в качестве курьера и не осознавал, чем именно будет заниматься и к каким последствиям это может привести.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, в Кремль пока не располагает информацией с прошением.