Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков пошли на членовредительство после того, как суд отказался отпустить их из СИЗО, где они находятся 1,5 года.

Фигуранты дела «Нового величия» совершили попытку самоубийства от отчаяния. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он добавил, что на положительный исход дела надеяться не стоит. По его словам, окно гражданского протеста, заставившего власть отпустить нескольких политзаключенных, уже закрылось.

Попытка самоубийства фигурантов дела «Нового величия» была спровоцирована искажением сути и системы правосудия. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Он выразил сомнение в том, что эти попытки самоубийства смогут повлиять на ход дела.