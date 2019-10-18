Американские дипломаты, снятые с поезда 14 октября в Северодвинске, просто путешествовали по России

Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, сотрудники посольства стремились лучше понять страну пребывания. Росс рассказала, что ее коллеги получили разрешение на поездку в Архангельск, на машине доехали до Северодвинска, где пересели на электричку до населенного пункта, рядом с которым находится испытательный полигон МО.

На станции их остановили полицейские. Всех троих подозревают в нарушении режима пребывания в стране. Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Ненокса, где в августе произошел взрыв при испытании реактивной двигательной установки.