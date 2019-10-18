В Мексике задержан один из сыновей наркобарона Хоакина Гусмана

Как сообщает газета Milenio, Овидио Гусман Лопес обвиняется в США в преступном сговоре для распространения кокаина и марихуаны. Его задержание привело к серии вооруженных столкновений в городе Кульякане.

Предположительно члены наркокартеля «Синалоа», открыли огонь по силовикам из крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. Во время вооруженных столкновений из местной тюрьмы смогли бежать 20 осужденных.

Власти региона призвали население сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Хоакин Гусман был приговорен в США к пожизненному заключению.