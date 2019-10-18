Суд вынес предупреждение екатеринбургскому информагентству «Политсовет»

Ранее там была опубликована ссылка на видео, содержащее нецензурную брань, — рассказал «Эху Москвы» главный редактор издания Алексей Шабуров. Он отметил, что судья учла, что это было первое правонарушение агентства, и смягчила приговор.
2019-10-18T06:32:00+03:00
2019-10-18T06:34:35+03:00
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Эксклюзив Эха 06:32, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…