Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко

Бывший сотрудник антикоррупционного главка, осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию будет отбывать наказание не 13, а 12,5 лет.
2019-10-18T06:31:00+03:00
2019-10-18T06:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…