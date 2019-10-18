Министр энергетики США Рик Перри официально уведомил Трампа о  намерении уйти в отставку.

Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники. Точные сроки отставки Перри не уточняются. Но, по сведениям издания Politico, Перри объявит о своем уходе из американской администрации в конце ноября. Трамп уже заявил, что Перри продолжит исполнять свои обязанности до конца года, но его преемник уже выбран.