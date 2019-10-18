Министр энергетики США Рик Перри официально уведомил Трампа о  намерении уйти в отставку.

Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники. Точные сроки отставки Перри не уточняются. Но, по сведениям издания Politico, Перри объявит о своем уходе из американской администрации в конце ноября. Трамп уже заявил, что Перри продолжит исполнять свои обязанности до конца года, но его преемник уже выбран.
2019-10-18T05:09:00+03:00
2019-10-18T05:10:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…