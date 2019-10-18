Турция приостановит военную операцию в Сирии на пять дней.

Соответствующей договоренности достигли вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Reuters со ссылкой на Пенса, за это время курдские военные формирования, созданные при поддержке США, должны будут отвести свои войска. Пенс заявил, что США не делали уступок Турции, кроме обещания снять санкции. Встреча Пенса и Эрдогана в Анкаре продолжалась вдвое дольше запланированного — более четырех часов.
2019-10-18T05:08:00+03:00
2019-10-18T05:09:32+03:00
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05:08, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…