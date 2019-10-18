Пожар на  станции Мана в Красноярском крае локализован на  площади 4 тыс. кв. метров.

Здесь загорелись вагоны и складированные штабеля леса. Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, к месту пожара со станции Саянская отправлен пожарный Поезд. Погибших и пострадавших нет. Ближайший населенный пункт находится в 20 км. Место пожара оцеплено, здесь работает следственно-оперативная группа.
2019-10-18T05:07:00+03:00
2019-10-18T05:08:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…