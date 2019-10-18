Пожар на  станции Мана в Красноярском крае локализован на  площади 4 тыс. кв. метров.

Здесь загорелись вагоны и складированные штабеля леса. Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, к месту пожара со станции Саянская отправлен пожарный Поезд. Погибших и пострадавших нет. Ближайший населенный пункт находится в 20 км. Место пожара оцеплено, здесь работает следственно-оперативная группа.