Мосгорсуд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5. Захарченко признали виновным в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Суд также лишил Захарченко звания полковника и обязал выплатить штраф в 118 миллионов рублей. Апелляцию на приговор подалми и защита, и обвинение. Захарченко задержали в 2016 году. При обыске у него в квартире нашли почти девять миллиардов рублей. У него также изъяли 13 квартир и несколько автомобилей. Ранее РБК сообщил, что Захарченко заподозрили в причастности к выводу из России 250 миллионов долларов крупнейшим подрядчиком РЖД.
2019-10-18T05:06:00+03:00
2019-10-18T05:07:08+03:00
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05:06, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…