Мосгорсуд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5. Захарченко признали виновным в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Суд также лишил Захарченко звания полковника и обязал выплатить штраф в 118 миллионов рублей. Апелляцию на приговор подалми и защита, и обвинение. Захарченко задержали в 2016 году. При обыске у него в квартире нашли почти девять миллиардов рублей. У него также изъяли 13 квартир и несколько автомобилей. Ранее РБК сообщил, что Захарченко заподозрили в причастности к выводу из России 250 миллионов долларов крупнейшим подрядчиком РЖД.