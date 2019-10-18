Сотрудники ФСБ задержали руководителей московского ОВД «Дорогомилово».

По сведениям издания Baza, в частности, задержаны начальник отдела — подполковник Дмитрий Смирнов и его заместитель — подполковник Сергей Устинов. Полицейских, как утверждает издание, подозревают в мошенничестве с квартирами. Как передает телеканал РЕН, задержали офицеров при получении ими 12-ти млн рублей Официально это пока не подтверждено. Источники ТАСС ранее сообщали лишь о неких следственных действиях в ОВД «Дорогомилово».
2019-10-18T04:09:00+03:00
2019-10-18T05:05:06+03:00
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04:09, 18 октября 2019
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Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру Дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец». Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний…