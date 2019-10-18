Парад по случаю интронизации императора Японии Нарухито перенесен из-за тайфуна на 10 ноября.

Такое решение принято на заседании правительства страны. Как передает Киодо, в Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также ликвидация последствий тайфуна «Хагибис». Он стал причиной гибели по меньшей мере 77 человек. Еще 10 жителей страны числятся пропавшими без вести.