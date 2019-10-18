Городской совет Нью-Йорка одобрил план ликвидации тюрьмы «Райкерс».

Это исправительное учреждение считается самым большим в мире. Комплекс на одноименном острове в проливе Ист-Ривер может принять до 10 тыс. заключенных. Как пишет New York Times, «Райкерс» планируется закрыть к 2026 году. Вместо этой тюрьмы будут построены четыре новых, меньшего размера, которые будут находиться в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене.
2019-10-18T04:06:00+03:00
2019-10-18T04:07:28+03:00
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04:06, 18 октября 2019
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