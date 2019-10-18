В Мексике задержан один из сыновей наркобарона Хоакина Гусмана.

Как сообщает газета «Миленио», Овидио Гусман Лопес обвиняется в США в преступном сговоре для распространения кокаина и марихуаны. Его задержание привело к серии вооруженных столкновений в городе Кульякане. Предположительно члены наркокартеля «Синалоа», открыли огонь по силовикам из крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. Официальных данных о погибших или пострадавших не поступало. Власти региона призвали население сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Хоакин Гусман был приговорен в США к пожизненному заключению.
2019-10-18T04:05:00+03:00
2019-10-18T04:06:25+03:00
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04:05, 18 октября 2019
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