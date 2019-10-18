Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте Дональда Трампа в Майами.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома. Организаторы саммита уже приезжали в гольф-клуб «Дорал» и признали его «идеальным» местом для проведения встречи. В БД заверили, что сам Трамп не получит никакой выгоды от проведения саммита. Встреча «большой семерки» запланирована на 10-12 июня 2020 года. При этом глава административно-бюджетного управления администрации президента США Мик Малвейни не исключил, что туда могут пригласить и Владимира Путина. Ранее Трамп неоднократно выступал за возвращение России в этот формат, из которого она была исключена после присоединения Крыма.