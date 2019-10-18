Лента «Знаешь, мама, где я был?» вошла в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший анимированный фильм».

Картина снята режиссером Леваном Габриадзе по мотивам рассказов его отца Резо Габриадзе — сценариста «Мимино и «Кин-дза-дза». Продюсером выступил Тимур Бекмамбетов. Всего в лонг-листе 32 анимированных фильма, шорт-лист объявят в январе. Церемония вручения «Оскара» состоится в начале февраля.
2019-10-18T03:12:00+03:00
2019-10-18T03:13:59+03:00
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03:12, 18 октября 2019
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