В  Нидерландах арестован отец, 10 лет укрывшийся с детьми в подвале в ожидании конца света.

Как пишет Algemeen Dagblad, с 2010 года мужчина и шестеро его взрослых сыновей жили в изолированном помещении на ферме. 67-летнего отца подозревают в незаконном лишении свободы, отмывании денег и жестоком обращении. В полиции считают, что дети жили с ним в заточении не по своей воле. При осмотре дома полицейские обнаружили крупную сумму денег. Полиция задержала и 58-летнего сообщника сектанта. Об этой истории стало известно в воскресение, когда старшему из сыновей удалось сбежать.