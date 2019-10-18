В  Нидерландах арестован отец, 10 лет укрывшийся с детьми в подвале в ожидании конца света.

Как пишет Algemeen Dagblad, с 2010 года мужчина и шестеро его взрослых сыновей жили в изолированном помещении на ферме. 67-летнего отца подозревают в незаконном лишении свободы, отмывании денег и жестоком обращении. В полиции считают, что дети жили с ним в заточении не по своей воле. При осмотре дома полицейские обнаружили крупную сумму денег. Полиция задержала и 58-летнего сообщника сектанта. Об этой истории стало известно в воскресение, когда старшему из сыновей удалось сбежать.
2019-10-18T03:10:00+03:00
2019-10-18T03:12:27+03:00
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03:10, 18 октября 2019
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