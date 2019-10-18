Приостановка операции в Сирии не означает перемирия с формированиями курдов.

С такими разъяснениями выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, достигнутое с США соглашение о приостановке операции «Источник мира» в Сирии нельзя рассматривать в качестве режима прекращения огня с курдами и турецкие военные останутся в зоне боевых действий.