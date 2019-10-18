Приостановка операции в Сирии не означает перемирия с формированиями курдов.

С такими разъяснениями выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, достигнутое с США соглашение о приостановке операции «Источник мира» в Сирии нельзя рассматривать в качестве режима прекращения огня с курдами и турецкие военные останутся в зоне боевых действий.
2019-10-18T03:09:00+03:00
2019-10-18T03:09:53+03:00
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03:09, 18 октября 2019
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