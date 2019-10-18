Американские дипломаты, снятые с поезда 14 октября в Северодвинске, просто путешествовали по  России.

Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, сотрудники посольства стремились лучше понять страну пребывания. Росс рассказала, что ее коллеги получили разрешение на поездку в Архангельск, на машине доехали до Северодвинска, где пересели на электричку до населенного пункта, рядом с которым находится испытательный полигон МО. На станции их остановили полицейские. Всех троих подозревают в нарушении режима пребывания в стране. Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Ненокса, где в августе произошел взрыв при испытании реактивной двигательной установки.
2019-10-18T03:08:00+03:00
2019-10-18T03:08:48+03:00
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03:08, 18 октября 2019
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