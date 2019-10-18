Прокуратура заинтересовалась тренингами, проходившими в  Сахаровском центре.

От правозащитников затребовали также отчет о пожертвованиях с начала года на 100 тысяч рублей и более. Как передает «Радио Свобода», прокурорская проверка проводится по следам сюжета на канале НТВ под названием «Кураторы и провокаторы». В нём утверждалось, что Сахаровский центр, якобы, учит управлять поведением протестующих на митингах. Издание «ОВД-Инфо» в связи с этим разъясняет, что истинная цель тренинга — изучение прав на случай задержания и отработка навыков взаимодействия с правоохранительными органами.
2019-10-18T03:07:00+03:00
2019-10-18T03:07:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 18 октября 2019
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