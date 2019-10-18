Думская комиссия по «вмешательству» нашла новых нарушителей среди зарубежных СМИ

Речь идет о радиостанции «Свобода», «Русской службе BBС», «Голосе Америки», «Медузе», «Настоящем времени», «МБХ Медиа». Как рассказал ИФ руководитель комиссии Василий Пискарев, эти СМИ нарушили избирательное законодательство в «день тишины» и в сам единый день голосования 8 сентября. Материалы будут переданы в Роскомнадзор и Генпрокуратуру. В конце сентября комиссия объявила, что направит в контрольные структуры жалобу на немецкий медиахолдинг Deutsche Welle
2019-10-18T03:06:00+03:00
2019-10-18T03:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 18 октября 2019
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