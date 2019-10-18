Думская комиссия по «вмешательству» нашла новых нарушителей среди зарубежных СМИ

Речь идет о радиостанции «Свобода», «Русской службе BBС», «Голосе Америки», «Медузе», «Настоящем времени», «МБХ Медиа». Как рассказал ИФ руководитель комиссии Василий Пискарев, эти СМИ нарушили избирательное законодательство в «день тишины» и в сам единый день голосования 8 сентября. Материалы будут переданы в Роскомнадзор и Генпрокуратуру. В конце сентября комиссия объявила, что направит в контрольные структуры жалобу на немецкий медиахолдинг Deutsche Welle