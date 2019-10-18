Глава СПЧ Михаил Федотов вскоре покинет свой пост.

Источник ИФ утверждает, что это связано с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре Федотову исполнилось 70. Его вероятным преемником источники называют руководителя Общественной палаты, члена «Единой России» Валерия Фадеева. Между тем, как передает ИФ, уже почти половина членов СПЧ подписала письмо Путину с просьбой оставить Федотова во главе совета.